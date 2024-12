RCA : la mission de maintien de la paix de l'ONU réalise des progrès

En visite en République centrafricaine, le chef des opérations de maintien de la paix des Nations Unies Jean-Pierre Lacroix a rencontré le Premier ministre du pays Félix Molua.

Les deux hommes ont dressé ensemble un état des lieux de la situation discutant des progrès réalisés par la MINUSCA et de ce qui reste à faire.

*« Nous avons fait le point sur un certain nombre d'avancées importantes, notamment dans le redéploiement de la présence de l'Etat, ainsi que sur les efforts de stabilisation qui portent leurs fruits dans plusieurs parties du territoire, sur les progrès réalisés dans le désarmement des membres du groupe armé, et sur le fait qu'un certain nombre de groupes armés se sont retirés de la lutte armée et se sont réinsérés dans la vie civile. Bien entendu, nous avons également discuté de la perspective du cycle électoral de l'année prochaine, un cycle électoral que nous avons commencé, à travers la MINUSCA et nos partenaires des Nations Unies, à soutenir activement dans sa préparation », a déclaré* Jean-Pierre Lacroix, Secrétaire général adjoint aux opérations de paix, Nations Unies.

Le chef des opérations de paix de l'ONU a réitéré l'engagement des Nations Unies à continuer à travailler dans un esprit de collaboration et de plein engagement aux côtés de la République centrafricaine pour relever les défis.

La mission multidimensionnelle a vu son mandat prolonger jusqu’au 15 novembre 2025.