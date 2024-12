45 000 morts dans les frappes israéliennes sur la bande de Gaza

Les autorités sanitaires palestiniennes ont rapporté lundi que le nombre de morts causées par la guerre de 14 mois entre Israël et les militants du Hamas dans la bande de Gaza a dépassé les 45 000.

Le ministère de la santé de Gaza précise qu'il n'y a pas de distinction entre civils et combattants dans ce décompte, mais indique que plus de la moitié des victimes sont des femmes et des enfants. L'armée israélienne affirme avoir tué plus de 17 000 militants, sans toutefois fournir de preuves à l'appui. Selon le ministère de la santé palestinien, le bilan réel pourrait être encore plus élevé, car des milliers de corps restent ensevelis sous les décombres ou dans des zones inaccessibles aux secours.

Après des mois d'impasse et de pertes humaines, de nouveaux signes laissent penser qu'Israël et le Hamas pourraient enfin parvenir à un cessez-le-feu à Gaza, avec la possibilité de libérer des otages. Ces dernières semaines, les États-Unis, le Qatar et l'Égypte ont intensifié leurs efforts de médiation, signalant une plus grande volonté de part et d'autre de mettre fin à cette guerre dévastatrice.