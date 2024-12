My Driver and I : un film soudanais marque le Festival de la mer Rouge

Le Festival international du film de la mer Rouge, qui se déroule dans le quartier historique d’Al-Balad à Djeddah, célèbre cette année la diversité des récits cinématographiques venus du monde entier. Parmi les œuvres présentées, My Driver and I, un drame poignant venu du Soudan, a particulièrement retenu l’attention.

Le film raconte l’histoire d’un chauffeur qui traite sa cliente comme s’il s’agissait de sa propre fille. Ce lien complexe se construit sur un fond de confiance et d’émotions fortes, tout en abordant les responsabilités familiales et les réalités sociales.

L’acteur principal, Mustafa Shehata, a décrit le film comme profondément personnel : « Le film parle d’un chauffeur et de la façon dont il traite sa cliente comme si elle était sa propre fille. Il a aussi une fille au Soudan, où il n’est pas retourné depuis longtemps. Cela aborde la confiance que les parents de la jeune fille placent en lui pour la conduire, alors que son père est occupé par son travail et que sa mère est absorbée par d'autres préoccupations. »

My Driver and I s’inscrit dans l’essor du cinéma soudanais sur la scène internationale. Avec des thèmes universels tels que la famille, la confiance et les relations humaines, ce film reflète également les défis sociaux et culturels du Soudan.