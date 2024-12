Burkina Faso : un nouveau Premier ministre nommé par la junte

Le Burkina Faso poursuit son instabilité politique sous la junte militaire. Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, ancien ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, a été nommé Premier ministre par le capitaine Ibrahim Traoré, leader de la junte, selon un décret présidentiel lu à la télévision nationale samedi.

Cette annonce intervient au lendemain de la dissolution soudaine du gouvernement par la junte, sans explication officielle.

Depuis le coup d’État de septembre 2022, qui a renversé le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, la junte militaire, dirigée par Traoré, peine à résoudre les graves problèmes sécuritaires du pays. Les attaques d’extrémistes liés à al-Qaida et à l’État islamique ont causé des milliers de morts et déplacé plus de 2 millions de personnes, dont la moitié sont des enfants.

Malgré une promesse initiale d’élections en juillet 2024, la transition a été prolongée de cinq ans en mai dernier, suscitant des critiques internationales. Le Burkina Faso, qui s’est éloigné de partenaires traditionnels comme la France et la CEDEAO, fait désormais front commun avec d’autres nations dirigées par des juntes militaires, comme le Niger et le Mali.