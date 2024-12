Guerre civile au Soudan : la famine plane sur des millions de vies isolées

La guerre qui ravage le Soudan depuis plusieurs mois a plongé le pays dans une crise humanitaire de grande ampleur. Loin des grandes villes, dans les régions isolées comme le camp de Zamzam, la situation est particulièrement désastreuse.

Des millions de Soudanais ont été poussés hors de leurs fermes, tandis que l’accès aux marchés se fait de plus en plus difficile, les prix des denrées alimentaires ayant grimpé en flèche.

Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) a annoncé l’arrivée de plus de 700 camions d’aide alimentaire dans les zones les plus touchées, dont Zamzam. Ce convoi constitue l’une des premières aides substantielles depuis le début du conflit. Selon Alex Marianelli, directeur adjoint du PAM pour le Soudan : « Ces camions sont les premiers à atteindre Zamzam avec une aide alimentaire vitale pour les personnes vivant dans des conditions proches de la famine. Nous intensifions l'aide alimentaire dans toutes les zones, en priorité celles les plus à risque de famine. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est un accès élargi et durable pour atteindre tous les Soudanais confrontés à la faim extrême. »

La famine, confirmée dans plusieurs camps de réfugiés, touche déjà plus de 25 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population soudanaise. Cette situation désastreuse, exacerbée par des problèmes techniques liés à l’approvisionnement et des retards dans la distribution des vivres, continue de se détériorer. Le PAM prévoit de livrer plus de 17 000 tonnes de nourriture pour soutenir 1,5 million de personnes pendant un mois. Toutefois, l’ampleur de la crise dépasse les capacités actuelles d’aide humanitaire.

Avec près de 24 000 morts depuis avril 2023 et des millions de personnes déplacées, les combats entre l’armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (RSF) ne montrent aucun signe de ralentissement. La communauté internationale, notamment les États-Unis, appelle à un accès humanitaire sans entrave pour limiter les souffrances des populations civiles. Mais tant que l’accès aux zones de conflit reste limité, la famine risque de s’étendre à de nouvelles régions. La situation s'aggrave chaque jour, avec des enfants malnutris et des décès liés à la faim qui continuent de frapper les plus vulnérables.

Le Soudan, déjà confronté à des défis économiques et sociaux, se trouve aujourd’hui à un tournant.