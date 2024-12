Le kénya approuve l'anneau vaginal antirétroviral

Le ministère kenyan de la santé a approuvé le déploiement à l'échelle nationale d'un anneau vaginal destiné à aider les femmes à se protéger contre le VIH.

Les femmes qui utilisent l'anneau ont loué son efficacité, déclarant qu'elles le préfèrent aux médicaments quotidiens de prophylaxie pré-exposition (PrEP).

Selon le ministère de la santé, environ 1 377 784 Kenyans vivent avec le VIH, les femmes représentant la majorité avec 880 000 cas.

Sous couvert de l'anonymat, une travailleuse du sexe de Dandora, à Nairobi, estime que l'infection par le VIH est une véritable préoccupation.

Cette femme de 50 ans, mère célibataire de quatre enfants, s'est tournée vers le commerce du sexe par désespoir financier et fait tout ce qu'elle peut pour minimiser les risques.

Jusqu'à récemment, elle prenait quotidiennement des comprimés de prophylaxie pré-exposition (PrEP) par voie orale pour se protéger de l'infection par le VIH, mais elle utilise désormais l'anneau vaginal à la dapivirine (DPV-VR), dont l'utilisation a été approuvée par le ministère kenyan de la santé.

L'anneau vaginal de dapivirine libère la dapivirine, un médicament anti-VIH, sur une période d'un mois.

Lors d'une visite dans son centre de santé local, elle reçoit toutes les informations dont elle a besoin pour utiliser efficacement l'anneau, qui en est encore à la phase d'étude pilote.

« J'ai eu des partenaires en qui je n'avais pas confiance et qui me fournissaient le pain quotidien pour que mes enfants aient quelque chose à manger. J'ai rencontré une amie qui m'a parlé des anneaux vaginaux et m'a dit où je pouvais m'en procurer », raconte cette femme, qui souhaite rester anonyme. Si le travail du sexe n'est pas criminalisé au Kenya, il fait l'objet d'une stigmatisation sociale.

« J'ai utilisé la PrEP par voie orale, mais elle manque d'intimité et provoque des effets secondaires. Lorsque mon amie m'a parlé des anneaux vaginaux, j'ai choisi cette méthode pour me protéger des infections », ajoute-t-elle.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a approuvé l'anneau vaginal de dapivirine comme choix de prévention supplémentaire pour les femmes exposées à un risque important d'infection par le VIH en janvier 2021.

À la suite de cette approbation, le gouvernement kényan a autorisé l'utilisation de l'anneau en 2022, et une étude pilote a débuté en juin 2023 afin d'évaluer sa mise en œuvre et son efficacité chez les femmes du pays.

L'anneau vaginal de dapivirine sera déployé au Kenya en 2025 et les femmes pourront y avoir accès gratuitement.

Les femmes qui ont participé au projet pilote ont loué la discrétion et la facilité d'utilisation de l'anneau.

« J'ai déjà utilisé des pilules de PrEP quotidiennes et elles ne préservent pas votre vie privée parce que, par exemple, vous pouvez recevoir un visiteur pour une soirée pyjama, et ce n'est pas tout le monde qui connaît les pilules de PrEP, ils peuvent penser qu'il s'agit d'ARV (médicaments antirétroviraux) et ils peuvent vous juger », explique une autre travailleuse du sexe de Nairobi qui souhaite rester anonyme en raison de la stigmatisation sociale de son travail.

« Maintenant, je préfère l'anneau parce qu'il est caché, je suis la seule personne à savoir que je l'ai et je ne peux pas oublier de l'utiliser comme j'avais l'habitude d'oublier de prendre les pilules », poursuit-elle.

Jennifer Gacheru est responsable clinique au Bar Hostess Empowerment and Support Programme (BHESP), une organisation qui soutient les travailleurs du sexe et qui a participé à l'étude pilote.

« La plupart d'entre elles préfèrent les anneaux vaginaux en raison des effets secondaires de la PrEP orale et du fait qu'elles doivent se rappeler quotidiennement d'avaler », explique Jennifer Gacheru.

Cependant, l'anneau vaginal agit localement dans le vagin et n'est efficace pour prévenir le VIH/SIDA que pendant les rapports sexuels vaginaux.

« Si une cliente a des rapports sexuels oraux ou anaux, il ne convient donc pas », ajoute M. Gacheru.

L'anneau vaginal n'offre pas non plus de protection contre les autres infections sexuellement transmissibles (IST).

Jonah Onentiah, chef de l'équipe de prévention du VIH au sein du Programme national de lutte contre le sida et les IST (NASCOP), souligne que d'autres mesures doivent être prises.

« L'anneau est l'une des options de prévention du VIH et nous recommandons vivement l'utilisation du préservatif en même temps que l'anneau pour prévenir les IST et la grossesse », déclare-t-il.

« Parmi les autres avantages de l'anneau, citons sa discrétion : les femmes qui ne sont pas en mesure de négocier des rapports sexuels protégés ou l'utilisation de préservatifs peuvent désormais l'utiliser pour prévenir l'infection par le VIH. Avec une utilisation efficace, nous avons constaté que l'efficacité est passée de 27 % à 75 % », explique Mme Onentiah.

Il est conseillé aux utilisatrices d'éviter les rapports sexuels pendant les 24 heures qui suivent l'insertion afin de permettre au médicament d'être correctement libéré.

L'utilisation de l'anneau a été approuvée dans plusieurs pays africains, dont le Botswana, l'Afrique du Sud, le Lesotho, le Rwanda, l'Ouganda, le Zimbabwe et l'Eswatini.

Pour les femmes kenyanes, son lancement en 2025 ne saurait tarder.

En 2023, 9 100 femmes ont été nouvellement infectées par le VIH/sida, contre 4 100 hommes au Kenya.

Selon l'ONUSIDA, 44 % des nouveaux cas d'infection par le VIH concernaient des femmes et des jeunes filles.