Brésil : le Black Friday dans les Favelas de São Paulo

Une start-up basée dans la deuxième plus grande favela de São Paulo, Paraisopolis, affirme qu'elle effectuera quelque quatre-vingt mille livraisons dans les favelas de la ville pendant le Black Friday de cette année.

L'entreprise a débuté modestement en 2020, dans le but de répondre aux besoins des habitants qui se voyaient constamment refuser leurs livraisons par les entreprises.

De nombreux quartiers sont contrôlés par des trafiquants de drogue, avec des rues très étroites et des adresses confuses.

« Ce sera le plus grand vendredi noir de l'histoire de Favela Brasil Xpress. La demande a augmenté de plus de 70 % par rapport à notre volume habituel », a déclaré Giva Pereira, résident de Paraisopolis et directeur général de l'entreprise.

À l'origine, le projet gérait 100 livraisons par jour, mais aujourd'hui, l'unité de Paraisopolis gère à elle seule environ 4 000 livraisons quotidiennes, étendant ainsi ses activités aux quartiers aisés et moyens des environs.

Avec six nouveaux centres de distribution et 250 employés, l'augmentation des achats crée plus d'emplois pour répondre à la demande croissante.

Les habitants des favelas telles que Paraisopolis s'intègrent de plus en plus au marché de la consommation et augmentent chaque jour leurs achats en ligne.

Ce mois-ci, le projet a atteint la livraison de 2 milliards de reais (environ 332 millions d'USD) de marchandises, avec près de 3 millions de livraisons au cours de ces quatre années.

L'idée est également de partager leurs connaissances avec les dirigeants d'autres favelas afin de reproduire le modèle commercial qui a fait ses preuves.

Selon l'Institut brésilien de géographie et de statistiques, le nombre total de favelas au Brésil a plus que doublé au cours de la dernière décennie, passant de 6 329 à 13 151.