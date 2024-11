Tusk Conservation Awards : trois défenseurs de la faune en Afrique récompensés

Le Prince William a récompensé mercredi, trois champions de la préservation de la faune sauvage lors de la 12ᵉ édition des Tusk Conservation Awards à Londres.

C’est au Savoy Hotel de Londres que la 12ᵉ cérémonie des Tusk Conservation Awards s'est déroulée.

Le prix Prince William pour la conservation en Afrique a été décerné à Nomba Gname qui travaille pour le Mali Elephant Project. Le prix Tusk pour la préservation en Afrique a été attribué à Edward Aruna, fondateur et directeur général du Programme Reptiles et Amphibiens en Sierra Leone. Son travail consiste principalement à sauver les tortues prises dans les filets de pêche. Enfin, le prix Tusk Wildlife Ranger a été remis au principal garde forestier Claver Ntoyinkima, qui travaille dans le parc national de Nyungwe au Rwanda.

Le Prince William a rencontré les principaux mécènes et les lauréats du prix de cette année.

« Je crois que nous avons de la chance. Nous vivons dans un monde où il existe une faune et une flore incroyables. Et je veux que ce soit le cas pour les générations futures. Je veux que mes enfants vivent dans un monde où les hirondelles migrent encore, où les gorilles vivent encore dans les forêts nuageuses de l'Ouganda et où les rhinocéros parcourent encore les pâturages arides de la Namibie. C'est grâce à des leaders extraordinaires tels que ceux que nous célébrons aujourd'hui que cela se produira », a souligné le Prince de Galles, lors de la cérémonie des remises des prix à Londres.

Chaque année, la fondation Tusk récompense les leaders de la conservation de la nature pour leur travail dans le domaine de la protection de la faune et de la flore. Le prince William en est le parrain depuis près de deux décennies.