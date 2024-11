Îles Samoa : les Samoans font perdurer leurs traditions

Les Samoans se battent pour maintenir leur culture en vie alors qu'une nouvelle génération se détourne des traditions.

Des tatouages à la peinture sur écorce, l'artisanat traditionnel samoan est célébré comme le cœur battant de la vie samoane.

L'une des traditions culturelles les plus importantes de Samoa.

Dans un village culturel de la capitale Apia, c’est grâce à des démonstrations de tatouage traditionnel que les habitants des îles Samoa partagent l'une des traditions culturelles les plus importantes de Samoa.

« Ils essaient de montrer leur mode de vie et la façon dont ils vivent à l'extérieur du village, un petit village. Mais c'est là que nous sommes. Ils viennent ici et essaient de les impressionner sur notre façon d'être. », a indiqué Lesa Losefo Ahkuoi, bénévole au Village Culturel .

Tatau » est un terme samoan désignant les tatouages traditionnels réservés aux hommes, qui consistent en un motif dense couvrant le bas du corps. Ils sont inscrits avec un pigment dans la peau à l’aide d’outils traditionnels. Ce rituel marque traditionnellement un rite de passage pour les hommes samoans.

« Samoa est très fière de sa culture et de ses traditions. Et c'est ce que nous essayons de faire. C'est ce que nous faisons tous les jours et c'est ce qui maintient... et conserve notre culture. », a expliqué Taimalelagi Tutila Farao, Responsable de la communication, Autorité du tourisme de Samoa .

Certains signes indiquent que le patrimoine culturel des Samoa est en train de s'éroder. C'est pourquoi des manifestations villageoises comme celle-ci permettent de maintenir les arts anciens en vie au sein de la communauté. C’est le cas du tissage de « ie toga », des nattes fines traditionnelles fabriquées à partir de la plante de pandanus.

« Tout le monde ne connaît pas le métier de fabricant de siapo ou de tapa. C'est en fait... avec la mondialisation et l'évolution des temps, c'est un artisanat qui n'est pas connu de la plupart des gens.», a déclaré Taaitulagi Tuioti, bénévole au village culturel .

Le tissage est l'un des patrimoines culturels que l'office du tourisme de Samoa a choisi de présenter aux délégués et dignitaires internationaux lors de la réunion du Commonwealth qui s'est tenue en octobre dernier au village culturel d'Apia, la capitale.

« Nous ne voulons pas perdre cela. Nous ne voulons pas être comme d'autres pays polynésiens et d'autres pays du Pacifique où leur culture et leurs traditions sont totalement perdues parce qu'ils s'adaptent à un autre mode de vie. Pour les Samoans, c'est une chose quotidienne que les gens portent avec fierté », a dit Taimalelagi Tutila Farao, responsable de la communication, Autorité du tourisme de Samoa.

Sous protectorat allemand, l’archipel des îles Samoa occidentales déclare son indépendance le 1er janvier 1962 et prend le nom de Samoa en 1997.