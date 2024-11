Afrique du Sud : la police promet de secourir les mineurs piégés à Stilfontein

C'est un changement de ton observé par les habitants de Stilfontein, dans la province du Nord-Ouest.

Après plusieurs jours de tension et de blocages, le gouvernement sud-africain a finalement décidé d'envoyer des équipes de secours pour venir en aide à des milliers de mineurs piégés dans une mine abandonnée de Stilfontein, dans la province du Nord-Ouest.

Vendredi, le ministre de la Police, Senzo Mchunu, s'est rendu sur les lieux et a appelé à la mobilisation et à la participation active de la communauté pour soutenir les efforts en cours : nous devons mettre en place un processus beaucoup plus rapide, car il est dangereux et risqué pour ces personnes de rester dans leur situation actuelle pendant une période prolongée. Pour y parvenir, il ne suffit pas de compter sur la diversité des agences déjà mobilisées, y compris les Forces de défense et de sécurité. Nous avons également besoin de l'engagement de la communauté : leur compréhension, leur coopération et leur volonté de faire face aux défis sont essentiels.

En attendant, l'espoir se mêle à la colère chez les habitants à mesure que les jours passent. La mine, située à une profondeur de 2 500 mètres, a été jugée trop dangereuse par les autorités pour y envoyer une équipe de secours. Ce qui a suscité l'indignation dans la communauté, qui réclame des actions plus concrètes et immédiates pour sauver les personnes encore piégées.

Quatre membres de ma famille sont piégés dans les puits 10 et 3. Jusqu'à présent, seul mon partenaire a réussi à en sortir. Les trois autres sont toujours sous terre, et je ne sais pas s'ils sont encore en vie, car nous avons entendu dire que des corps sans vie avaient été remontés. Nous n'avons pas encore eu la possibilité de voir ou d'identifier ces corps. Malgré tout, je continue d'espérer, ce qui m'aide à trouver un peu de sommeil la nuit s'alarme Priscilla Chauke.

On estime qu’au moins 4 000 mineurs restent bloqués sous terre, selon la police sud-africains ils seraient 400. Dans le cadre de l’opération "Bloquer les trous", lancée en décembre 2023, la police a encerclé la mine, adoptant une stratégie visant à asphyxier les mineurs en coupant leurs accès aux ressources, dans le but de les forcer à remonter et se faire arrêter.

Certains membres du gouvernement sont eux-mêmes parents de jeunes enfants. Comment se sentiraient-ils si leurs propres enfants étaient piégés sous terre, mourant de faim ? Serait-ce une situation acceptable pour eux ? Bien sûr que non. Mais leurs enfants vivent dans le confort et la sécurité. Ce matin, le ministre est venu sur le site, et j'espère qu'il a pris la mesure de la tragédie et de la douleur qui se jouent sous terre. Puisse-t-il avoir la compassion de comprendre que ces personnes sont aussi les enfants de quelqu'un, explique Xuna Leshaba.

Depuis le 18 octobre, plus de 1 000 mineurs sont remontés à la surface dans différentes mines de la province du Nord-Ouest. Beaucoup sont dans un état critique, affaiblis, affamés et malades après avoir passé des semaines sans accès aux fournitures de base.

Dans le cas de Stilfontein, La police envisage de fournir uniquement de la nourriture et attendre que les mineurs reprennent des forces et refassent surface. Seulement, une dizaine de mineurs a accepté de coopérer selon la porte-parole de la police lors d'une interview samedi.