La liste des villes les plus polluantes dévoilée à la COP29

C’est un rapport de Climate Trace, publié vendredi qui l’annonce. Sept États ou provinces ont rejeté plus d'un milliard de tonnes métriques de gaz à effet de serre. Six sont chinois alors que le septième est américain, le Texas.

Le document publié à la COP29 à Baku en Azerbaïdjan place Shanghai est en tête de liste, avec une production de 256 millions de tonnes métriques.

Le texte a alerté sur la hausse des émissions de l'Inde, l'Iran, l'Indonésie et la Russie entre 2022 et 2023. A contrario, le Venezuela, le Japon, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis connaissent une baisse de leurs émissions.

Autre bonne nouvelle, Vendredi, des dirigeants d'entreprises pétrolières, dont Total, BP et Shell, ont promis 500 millions de dollars pour élargir l'accès à l'énergie durable et aider les populations, en Afrique subsaharienne et en Asie, à passer à des méthodes de cuisson propres.