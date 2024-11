Susie Wiles, de l'ombre à la lumière du cabinet de Donald de Trump

Coprésidente de la campagne du candidat républicain Donald Trump, Susie Wiles va devenir sous peu, la première femme secrétaire générale de la Maison Blanche.

Cette consultante politique chevronnée a été nommée à ce poste jeudi par le président élu des Etats-Unis. Elle passe de l'ombre à la lumière.

Et Donald Trump ne tarit pas d'éloges celle qui, selon ses mots, l’a aidé à remporter l'une des plus grandes victoires politiques de l'histoire américaine. Et d'ajouter : « Susie est forte, intelligente, innovante, et elle est universellement admirée et respectée. Susie continuera à travailler sans relâche pour rendre à l'Amérique sa grandeur ».

Celle qu’on appelle la ‘’ Dame de glace’’ a travaillé dans l’équipe de campagne de Ronald Reagan, 40 e président des USA, avant d'être sa programmatrice à la Maison Blanche.

A 67 ans, elle va donc imposer sa marque au secrétariat général du siège du pouvoir aux Etats-Unis.