Erykah Badu, nouvelle icône de la mode et actrice en devenir

Lundi soir, Erykah Badu a été honorée par le Conseil des créateurs de mode américains (CFDA), qui lui a attribué le titre d'« icône de la mode ».

Un prix qu'elle avait toujours espéré. La chanteuse, symbole d'une mode audacieuse et unique, a accepté cette distinction à Manhattan, vêtue d'une veste signée Thom Browne, et portant un voile orné de bijoux ethniques, véritable reflet de son style personnel.

« Cela représente beaucoup pour moi d'être célébrée comme icône de la mode, car c'est à travers ma façon de m'habiller que je m'exprime le plus clairement », a confié Erykah Badu lors de la cérémonie. « La manière dont j'aborde la vie a beaucoup à voir avec ce que je choisis de porter et comment je me montre. Cette façon de m'exprimer peut parfois inspirer les autres. » Un hommage bien mérité pour une artiste dont l'originalité et l'audace vestimentaires sont devenues des marques de fabrique.

Au-delà de la mode, Erykah Badu se lance également dans le cinéma. Elle fera prochainement une brève apparition dans l’adaptation de la pièce The Piano Lesson d’August Wilson, prévue pour le 22 novembre sur Netflix. Elle y partagera l’affiche avec des poids lourds du cinéma, comme Samuel L. Jackson et John David Washington, qui reprennent leurs rôles de la version Broadway.

Dans une interview, l’artiste a raconté son expérience de collaboration avec le réalisateur Malcolm Washington. « Lorsque j'ai été appelée à produire de la musique pour ce film, et à composer des chansons adaptées à la période, j'ai fait des recherches et rencontré un très bon ami, Daniel Jones, avec qui j'ai composé trois morceaux », a-t-elle expliqué. « Après l’avoir écoutée, il m’a demandé si je pouvais interpréter un rôle dans le film. Il y avait un personnage, celui de Lorraine. Je me suis dit : 'Oh, ils ont créé un rôle pour moi ? C'est trop cool.’ »

Cette expérience l’a tellement séduite qu’elle envisage de nouvelles aventures dans le monde du cinéma. « J'aime l'idée de jouer. C’est un vrai métier. Jouer la comédie, ce n’est pas facile et ce n’est pas quelque chose qui me vient naturellement, mais je ne suis pas contre un bon film. Si un bon scénario se présente et que j'ai l'opportunité de m'y attaquer, je serai prête », a-t-elle ajouté.

La Leçon de Piano se déroule dans les années 30 à Pittsburgh, où une famille afro-américaine se débat avec l’héritage d’un piano familial qui raconte l’histoire de leur ancêtre esclave. Un film puissant qui, à coup sûr, ajoutera une nouvelle dimension à la carrière de la talentueuse Erykah Badu.