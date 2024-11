2024 : l'année la plus chaude jamais enregistrée ?

2024 sera l'année la plus chaude jamais enregistrée, selon le service Copernicus sur le changement climatique.

Cette année, les températures moyennes mondiales ont dépassé de 0,71 °C la moyenne des années 1991 à 2020.

Et 0,6°C de plus que les 10 premiers mois de 2023.

« Notre record remonte à 1940. Mais il est tout à fait possible que ce record soit basé sur une série temporelle beaucoup plus longue. Et 2024 ne sera pas seulement, selon toute vraisemblance, l'année la plus chaude jamais enregistrée, mais aussi la première année civile à dépasser le seuil psychologiquement important de 1,5 °C par rapport à l'ère préindustrielle », a déclaré Carlo Buontempo, directeur de Copernicus.

Tenter de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C est l'un des principaux objectifs de l'accord de Paris. Bien qu'un dépassement d'un an ne signifie pas que cet objectif à long terme a été manqué, nous nous en rapprochons dangereusement.

« Si l'on se réfère au trou dans la couche d'ozone, nous avons réussi à nous réunir en tant que communauté mondiale et à trouver une solution. Aujourd'hui, le problème est incroyablement plus complexe. Il est lié à notre modèle économique, à notre façon d'utiliser les ressources. Et inévitablement, cela implique des conversations beaucoup plus complexes », a ajouté le directeur de Copernicus.

Buontempo poursuit en indiquant qu'il faut trouver une solution.

Il faudrait que les températures moyennes tombent à près de zéro dans les derniers mois de 2024 pour que le record ne soit pas battu.