Afrique du sud : William promeut le prix Earthshot et rencontre ses finalistes au Cap

Le prince William poursuit sa mission de sensibilisation en Afrique du Sud. À l’occasion de la 4ᵉ édition du prix Earthshot, une initiative qu’il a lancée en 2020 pour récompenser des solutions innovantes en faveur de l’environnement, l’héritier du trône britannique a rencontré les finalistes 2024 dans les jardins botaniques de Kirstenbosch, au Cap.

Parmi les finalistes présents, Desmond Alugnoa a décrit sa rencontre avec le prince comme « une conversation décontractée » où William, curieux, s’est renseigné sur leurs projets et sur l’impact potentiel du prix pour les jeunes en Afrique et au-delà. De son côté, Vera Voronova a salué cette reconnaissance à un « si haut niveau » et exprimé sa gratitude pour le soutien du prince à la conservation.

La venue de William au Cap, où la cérémonie de remise des prix se tiendra pour la première fois sur le continent africain, marque une étape symbolique dans la promotion de la durabilité. Durant son séjour, le prince a également visité le parc national de la montagne de la Table, où il a rencontré des rangers et échangé sur la protection de ce vaste écosystème urbain de 220 km² qui s’étend jusque dans certaines banlieues de la ville.