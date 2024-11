Israel : l'Iran promet une réponse fracassante

Le guide suprême de l'Iran a menacé samedi Israël et les États-Unis d'une « réponse écrasante » en cas d'attaques contre l'Iran et ses alliés.

L'ayatollah Ali Khamenei s'est exprimé alors que les responsables iraniens menacent de plus en plus de lancer une nouvelle attaque contre Israël après l'attentat du 26 octobre contre la République islamique, qui a visé des bases militaires et d'autres sites et tué au moins cinq personnes.

Toute nouvelle attaque de l'une ou l'autre partie pourrait entraîner le Moyen-Orient, déjà fragilisé par la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza et par l'invasion terrestre du Liban par Israël, dans un conflit régional de plus grande ampleur, juste avant l'élection présidentielle américaine de ce mardi.

« Les ennemis, qu'il s'agisse du régime sioniste ou des États-Unis d'Amérique, recevront certainement une réponse écrasante à ce qu'ils font à l'Iran, à la nation iranienne et au front de résistance », a déclaré M. Khamenei dans une vidéo diffusée par les médias d'État iraniens.

Le guide suprême n'a pas précisé la date de la menace d'attaque, ni son ampleur. L'armée américaine opère dans l'ensemble du Moyen-Orient, et certaines de ses troupes se trouvent actuellement en Israël où se trouve une batterie de missiles THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).