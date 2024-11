Espagne : dans la commune de Massanassa la désolation est totale

À Massanassa, dans la région de Valence en Espagne, la désolation est totale.

Les habitants, sans soutien, se retrouvent submergés par les carcasses de voitures, la boue et les débris charriés par des pluies torrentielles qui ont ravagé la province. Les dégâts rappellent ceux d’un tsunami, et les survivants désemparés, tentent de sauver ce qu'ils peuvent encore.

Dans des moments comme celui-ci, les besoins essentiels, comme l’accès à la nourriture et à l'eau potable, deviennent notre priorité. Les pertes matérielles semblent insignifiantes lorsqu'il s'agit de préserver des vies humaines. Nous sommes encore dans l'incertitude quant au nombre de voisins et de connaissances qui ont perdu la vie, ce qui rend la situation encore plus difficile à supporter, explique un résident.

Selon le dernier bilan des autorités, les intempéries ont causé au moins 158 décès, dont 155 dans la région de Valence. Un nombre encore indéterminé de personnes sont portées disparues, et d'autres victimes pourraient être retrouvées dans les jours à venir, alors que les recherches se poursuivent.

Nous ne savons pas où trouver de l'eau, ni où acheter de la nourriture. Nous sommes bloqués, incapables de nous déplacer ou de quitter les environs de Valence. Où pourrions-nous aller ? Nous avons besoin d’aide, car la situation se détériore de jour en jour, ajoute-t-il.

L'Agence météorologique espagnole a placé quatre régions en alerte orange ce vendredi 1er novembre en raison du risque de fortes pluies. Depuis mardi, l'Espagne est en proie à des inondations meurtrières causées par des précipitations intenses, aggravant une situation déjà critique.