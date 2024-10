Élections au Botswana : Masisi a voté

Le président du Botswana, Mokgweetsi Masisi, a voté ce mercredi. Un million d’électeurs sont attendus aux urnes, dans le cadre des élections générales.

Le Parti démocratique du Botswana gouverne cette nation d'Afrique australe depuis son indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne en 1966. L'élection déterminera la composition du Parlement, et les députés éliront ensuite le président. Le président sortant Masisi, âgé de 63 ans, brigue un second et dernier mandat.

Dans une interview, Masisi a exprimé son souhait d'améliorer le processus électoral : « Alors que je me rendais à Moshupa, j'ai vu un certain nombre de postes de police débordant de monde. Je souhaiterais vraiment que le processus électoral soit plus rapide. La nation doit envisager de numériser tout cela, parce que c'est trop manuel et trop lent. Les résultats tomberaient alors bien plus rapidement. Mais je suis tout de même très heureux de pouvoir participer à ce vote, et j'attends avec impatience les résultats. »

Le Botswana est souvent considéré comme un modèle de démocratie et de transparence en Afrique. Réputé pour ses diamants et ses éléphants, le pays a connu l'une des croissances les plus dynamiques au monde depuis son indépendance. Toutefois, le Botswana fait face à de nouveaux défis économiques. Le ralentissement de la demande de diamants, qui représente la principale ressource nationale, ainsi qu'une hausse du chômage, aujourd'hui supérieur à 25 %, soulignent la nécessité d'une adaptation politique.

Masisi a négocié un nouvel accord avec De Beers pour stabiliser les revenus du diamant, mais les prévisions du FMI anticipent une croissance limitée à 1 % en 2024. En dépit de ces défis, le gouvernement a augmenté les dépenses publiques de 23 % pour développer les infrastructures. Cependant, les divisions au sein de l’opposition pourraient favoriser la réélection de Masisi, qui avait été élu en 2018 avec 52 % des voix.

Les résultats de cette élection ne seront pas seulement un indicateur de la popularité de Masisi, mais aussi un test crucial pour la démocratie au Botswana.