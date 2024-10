Élections au Botswana : l’opposition se méfie des institutions électorales

Le Botswana a voté ce mercredi pour élire son président et son Parlement. Une forte participation a été enregistrée. Le président sortant Mokgweetsi Masisi demeure le favori, mais l'opposition, bien que divisée, est déterminée à faire entendre sa voix.

L’opposition est principalement représentée par l’Umbrella for Democratic Change (UDC), une coalition de gauche dirigée par l’avocat des droits humains Duma Boko. Ce dernier a exprimé des préoccupations majeures concernant l'intégrité du processus électoral. Dans une déclaration, il a souligné : "Nous sommes préoccupés par l'ensemble des éléments liés à l'intégrité du processus et nous savons que nous avons affaire à une CEI (Commission électorale indépendante) qui est déterminée à garantir que nous n'aurons pas d'élections libres, équitables et crédibles. Cependant, nous nous contenterons de ce dont nous disposons. Nous avons mis en place nos propres mesures pour assurer le suivi des élections."

Les inquiétudes de Boko et de l'UDC reflètent une méfiance croissante envers les institutions électorales, perçues comme favorisant le Parti démocratique du Botswana (BDP). Cette situation soulève des questions sur la transparence et la légitimité des résultats qui seront publiés.

Derrière les enjeux électoraux, le mécontentement populaire est palpable. Le Botswana, bien que riche en ressources, notamment en diamants, fait face à des taux de chômage élevés et à des accusations de corruption qui minent la confiance des citoyens dans le gouvernement. Ces frustrations, si elles se traduisent par un vote massif contre le BDP, pourraient potentiellement affaiblir le soutien à ce parti, au pouvoir depuis 1966.

L’élection de ce mercredi représente donc non seulement un test pour le président Masisi, mais aussi une opportunité pour l’opposition de renforcer son influence face à un BDP qui, bien qu’historique, est de plus en plus contesté par une population en quête de changement. Reste à voir si cette division au sein de l’opposition et le mécontentement généralisé des électeurs seront suffisants pour modifier le paysage politique du pays.