Soudan : 124 morts lors d'un raid des Forces de soutien rapide à El Gezira

Au moins 124 personnes ont été tuées par les Forces de soutien rapide (FSR) au Soudan dans le village d'Al-Sireha, dans l'État d'El Gezira, lors d'un raid survenu vendredi.

Cet incident tragique est l'une des attaques les plus meurtrières d'un conflit de 18 mois, marquant une intensification de la violence dans la région. Les FSR ont mené cette attaque en représailles à des tensions récentes avec l'armée, affirmant que celle-ci fournissait des armes aux civils dans la région.

La situation à Gezira est alarmante, avec des pillages, des meurtres et des déplacements massifs. Selon le Comité de résistance de Wad Madani, ce raid a également fait 100 blessés.

Le conflit au Soudan, qui a commencé en avril 2023 à la suite de tensions entre les FSR et l'armée, a engendré l'une des pires crises humanitaires au monde. Plus de 11 millions de personnes ont été déplacées et des millions d'autres sont confrontées à la famine.

Les violences se sont intensifiées, avec des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrant des scènes de brutalité à l'encontre de civils et des témoignages d'agressions sexuelles perpétrées par des soldats des FSR.

Les FSR et l'armée sont accusés de crimes de guerre, aggravant la souffrance de la population. Alors que des appels à la protection des civils et à l’établissement de couloirs humanitaires se multiplient, la situation demeure extrêmement préoccupante.