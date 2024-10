Andriy Sybiha en Égypte pour promouvoir la paix et le soutien à l'Ukraine

Le ministre des Affaires étrangères égyptien, Badr Abdelatty a fermement condamné l’offensive Israélienne sur Gaza, lors d'une conférence de presse avec son homologue ukrainien, Andrii Sybiha. Mettant en avant la nécessité d’un retour à la stabilité dans la région, les deux diplomates ont plaidé pour un ordre mondial fondé sur le respect du droit international, tant à Gaza qu’en Ukraine, pour mettre fin aux cycles de violence et d’instabilité.

Un appel au cessez-le-feu et à la fin des attaques sur Gaza

Dans son allocution, Badr Abdelatty a souligné l’urgence d’instaurer un cessez-le-feu pour permettre une désescalade durable des tensions dans la région. « Nous n'avons cessé de répéter et nous maintenons que sans un cessez-le-feu et la fin des attaques quotidiennes dans la bande de Gaza, il n'y aura ni paix ni sécurité dans la région », a-t-il déclaré. « La désescalade des tensions dans la région dépend étroitement d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza », a-t-il ajouté, réitérant l’engagement de l’Égypte pour une solution diplomatique à ce conflit.

L’Égypte, qui joue un rôle clé dans la médiation des crises au Moyen-Orient, se positionne en tant qu’acteur central dans les efforts de négociation pour mettre fin aux hostilités. Abdelatty a par ailleurs rappelé le besoin d’une solidarité internationale accrue pour répondre aux défis sécuritaires et humanitaires dans cette région fragile.

Un sommet mondial pour la paix en préparation

Pour sa part, Andrii Sybiha a mis en lumière les répercussions de l’invasion russe en Ukraine, soulignant que cette crise est à l’origine de nombreuses perturbations internationales. Lors de la conférence de presse, le ministre ukrainien a également annoncé la tenue prochaine d’un second Sommet mondial pour la paix, incluant la possibilité de discussions avec des représentants russes. « Nous travaillons en vue de rapprocher la date du deuxième sommet mondial pour la paix, c'est pourquoi le soutien de certains pays tels que l'Égypte est vraiment crucial », a-t-il affirmé, avant de préciser : « Nous avons invité l'Égypte à prendre part au prochain sommet mondial pour la paix. Nous sommes également prêts à convier des représentants de la Fédération de Russie à ce sommet mondial pour la paix. »

Cette initiative diplomatique de l’Ukraine vise à construire des ponts avec la Russie dans le but de stabiliser l’Ukraine et d’autres régions impactées par les tensions géopolitiques.

Une tournée arabo-africaine pour promouvoir le plan de paix de Kiev

Andrii Sybiha poursuivra ce dimanche sa tournée diplomatique en se rendant en Afrique du Sud, une étape clé dans une série de visites destinées à promouvoir « le plan de Kiev pour mettre fin à la guerre avec la Russie ». Cette tournée vise à obtenir des soutiens arabo-africains pour les initiatives de paix ukrainiennes, renforçant ainsi la position de l’Ukraine dans les négociations internationales.

Cette conférence de presse reflète la complexité des crises internationales actuelles, où les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient se chevauchent, mettant en évidence le besoin pressant de solutions diplomatiques et d'une coopération renforcée pour un ordre mondial plus stable.