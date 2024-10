Kenya : les pêcheurs de Wasini s'engagent dans la restauration des herbiers marins

Au Kenya, la restauration des herbiers marins a transformé la vie des pêcheurs du village de Wasini. Alors qu’ils peinaient autrefois à capturer quelques kilos de poissons, certains en récoltent désormais jusqu’à 60 kilos par jour. Une abondance qui résulte d’efforts communautaires initiés par la fondation BMU (Beach Management Unit).

La surexploitation des ressources marines et des pratiques de pêche destructrices, comme l’utilisation de filets traînants, ont longtemps contribué à la dégradation des herbiers marins. Ahmed Mohammed Abubakar, un membre de la BMU (Unité de gestion des plages) de Wasini, explique que ces pratiques néfastes ont presque anéanti les herbiers de la région. Aujourd'hui, la BMU s’est engagée dans la sensibilisation de la communauté aux dangers des méthodes de pêche agressives et destructrices : "Nous avons décidé de combattre ces pratiques en éduquant et en sensibilisant la communauté."

Les membres de la BMU surveillent la croissance des herbiers tous les quinze jours, notant leur développement et éliminant les algues ou déchets qui pourraient gêner leur croissance. Ils protègent également les herbiers des menaces naturelles, telles que les oursins, ainsi que des impacts liés à la pollution, à l’urbanisation côtière et à la montée du niveau des mers.

L’Initiative de Restauration des Herbiers Marins de Wasini

La BMU de Wasini a commencé la restauration des herbiers en 2014 avec l’aide du Kenya Marine and Fisheries Research Institute (KMFRI), suivie d’un soutien de la Coastal Development Authority (CDA) en 2019, qui leur a fourni des ressources supplémentaires pour amplifier leurs efforts. À ce jour, la BMU a réhabilité 2,5 hectares de prairies sous-marines, plantant plus de 10 000 semis d’herbiers.

Geoffrey Rono, directeur de la recherche et de la planification stratégique à la CDA, souligne l'importance de ces initiatives pour la communauté locale : « Lorsque nous nous attaquons à la dégradation et à la restauration des écosystèmes, nous soutenons en réalité la communauté. Que ce soit les herbiers, les mangroves ou les récifs coralliens, ces efforts contribuent directement au bien-être des populations locales. »

Les Défis Posés par le Développement Côtier

Un nouveau projet de port à Shimoni, conduit par l’Autorité des Ports du Kenya en collaboration avec le gouvernement local, menace toutefois les récents progrès de restauration. Les activités de dragage nécessaires pour la construction du port risquent d’augmenter la sédimentation, étouffant ainsi les herbiers marins. L'introduction de navires plus grands risque également d’aggraver cette situation et d’endommager davantage les herbiers, en plus de la pollution sonore sous-marine qui pourrait perturber la faune marine. Mohammed Kassim, un membre de la BMU, s’inquiète : « Nous avons investi plus de 200 millions de shillings kenyans (environ 1,5 million de dollars) dans la restauration. Le port pourrait compromettre nos efforts avec la sédimentation due aux dragages et la circulation des navires. »

Le Rôle Crucial des Herbiers Marins dans l’Écosystème et l’Économie Bleue

Les herbiers marins jouent un rôle vital dans le maintien de la biodiversité marine. Ils offrent des zones de reproduction pour les poissons, servent de source de nourriture pour de nombreuses espèces et contribuent à la régulation du climat en capturant du carbone. Lilian Daudi, chercheuse principale en écologie des herbiers marins au KMFRI, explique : « Les herbiers marins fournissent des habitats de nourriceries pour les jeunes poissons et des aires de reproduction pour diverses espèces. Ils participent aussi à la régulation climatique en stockant le carbone et produisant de l’oxygène, essentiel pour la vie aquatique. »

Ces prairies, souvent appelées les « héros méconnus » des océans, s’étendent sur plus de 300 000 kilomètres carrés dans 159 pays. Cependant, elles demeurent parmi les écosystèmes côtiers les moins protégés malgré leur rôle indispensable dans la santé des océans et la sécurité alimentaire des communautés côtières.

L'Économie Bleue : Un Pilier pour l’Avenir des Océans et des Communautés

Le concept d’économie bleue prône une utilisation durable des ressources marines, en équilibre avec la protection des écosystèmes océaniques, pour favoriser la prospérité économique et le bien-être humain. La Banque mondiale définit cette approche comme l’optimisation des ressources océaniques pour les bénéfices économiques et environnementaux. Dans cette vision, les efforts de conservation et de restauration des herbiers marins, mais aussi des mangroves et des récifs coralliens, jouent un rôle clé dans l’avenir des océans et des populations côtières.

En investissant dans la restauration des écosystèmes marins, des organisations comme la BMU et leurs partenaires de recherche et de développement mettent en œuvre une stratégie d’économie bleue essentielle à la résilience et au développement durable des communautés côtières.