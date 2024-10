Le président de la Russie était face aux responsables des médias des BRICS à Moscou vendredi. Vladimir Poutine a commenté le besoin exprimé par l'Ukraine d'armes nucléaires ou d'une adhésion à l'OTAN pour garantir sa sécurité.

« Il s'agit d'une nouvelle provocation. Il n'est pas difficile de créer des armes nucléaires dans le monde moderne. Je ne sais pas si l'Ukraine est capable de le faire aujourd'hui. Ce n'est pas si simple pour l'Ukraine d'aujourd'hui, mais en général, il n'y a pas de grandes difficultés, tout est clair. Il s'agit d'une provocation dangereuse, car, bien entendu, tout pas dans cette direction fera l'objet d'une réaction appropriée », a déclaré M. Poutine.

Vladimir Poutine a déclaré que Moscou restait prête à engager des discussions pour mettre fin au conflit en Ukraine et a réaffirmé qu'un projet de document négocié lors des pourparlers d'Istanbul en mars 2022 devrait servir de base à toute discussion éventuelle.

« Nous sommes prêts à mener un dialogue sur une fin pacifique du conflit, mais seulement sur la base du document qui a été préparé lors de négociations approfondies pendant plusieurs mois et qui a été paraphé par la partie ukrainienne. C'est sur cette base que nous sommes prêts à poursuivre notre travail », a déclaré M. Poutine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a récemment a plutôt situé le contexte dans le journal allemand Bild, un supposé projet d'armes nucléaires.

« En ce qui concerne les armes nucléaires, nous n'allons pas créer de menace nucléaire pour le monde ni d'armes nucléaires. Je veux que tout le monde comprenne que certains sites médiatiques ont diffusé ce genre d'informations et c'est pourquoi je veux que tout le monde nous comprenne correctement. Je pense que l'Ukraine devrait faire partie de l'OTAN et la raison en est qu'à l'époque du mémorandum de Budapest, nous avons renoncé aux armes nucléaires et nous avons reçu la garantie de la sécurité et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, c'est de cela que nous parlons », a déclaré Volodymyr Zelenskyy.

En guerre contre l'Ukraine, la Russie a salué des propositions de paix de la Chine et du Brésil, estimant qu'elles pourraient « servir de bonne base à la recherche de la paix ».

Ces échanges précèdent le sommet des BRICS prévu mardi à Kazan.

M. Poutine a exclu toute concession concernant le statut des quatre régions ukrainiennes annexées par Moscou en septembre 2022, déclarant que « ce sont nos territoires ».

Il a souligné que tout accord futur ne devrait pas être un simple cessez-le-feu temporaire qui permettrait à Kiev et à ses alliés de l'OTAN de reconstituer leurs arsenaux, mais un accord global garantissant les intérêts de la Russie en matière de sécurité.

« Nous sommes prêts à poursuivre ce combat et la victoire sera la nôtre », a déclaré M. Poutine.

Interrogé sur le fait que le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré en début de semaine que l'Ukraine avait besoin d'armes nucléaires ou d'une adhésion à l'OTAN pour garantir sa sécurité, et sur un article de Bild affirmant que l'Ukraine pourrait développer des armes nucléaires, M. Poutine a parlé d'une « provocation dangereuse ».

« Tout pas dans cette direction fera l'objet d'une réaction appropriée », a-t-il déclaré.