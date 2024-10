Nigéria : 846 200 doses du vaccin R21 reçues pour lutter contre le paludisme

Ce jeudi, le ministre de la santé du Nigéria, Muhammad Ali Pate, a annoncé le lancement officiel de la campagne de vaccination contre le paludisme, suite à la réception de 846 200 doses du vaccin antipaludique R21 de Gavi. Le nouveau vaccin sera administré gratuitement aux patients.

Ce nouveau vaccin qui marque un tournant dans la lutte contre cette maladie mortelle, a été provisoirement approuvé par l'autorité nigériane de réglementation des médicaments en avril de l'année dernière.

Ce lancement fait du Nigéria l'un des premiers pays au monde à soutenir le nouveau vaccin R21, développé par des scientifiques de l'Université d'Oxford et fabriqué par le Serum Institute of India et Novavax.

Le ministre de la santé Muhammad Ali Pate a déclaré que le Nigeria a reçu 846 200 doses du vaccin. 153 800 doses supplémentaires sont attendues le 26 octobre, l'objectif étant d'obtenir un million de doses pour la phase initiale.

"Les vaccins ne sont pas suffisants, mais gratuits, je veux encourager tous les Nigérians bien intentionnés à profiter de la disponibilité limitée et à faire en sorte que leurs enfants soient disponibles pour être vaccinés et protégés", a déclaré le ministre nigérian.

Le vaccin antipaludique R21 sera administré en deux doses. Son déploiement commencera dans deux États, à Kebbi dans le nord du pays puis à Bayelsa sur la côte, avant un déploiement national.

Avec 31 % des décès dus au paludisme, le Nigeria est le pays le plus touché au monde, par cette maladie transmise par les moustiques, selon un rapport de l’OMS datant de 2023.