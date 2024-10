Mauritanie : l'acteur Theo James, nouvel ambassadeur du HCR

Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés a récemment nommé l’acteur britannique Theo James ambassadeur de bonne volonté en Mauritanie.

L’artiste a effectué sa première visite dans le pays d’Afrique de l’Ouest pour s’informer de l’impact du changement climatique sur le pays, ses citoyens et sa communauté de réfugiés.

« Les réfugiés doivent être inclus dans la politique climatique sur la scène mondiale. Il y a maintenant 250 000 réfugiés maliens dans cette région. Ils ont été forcés de traverser la frontière à cause des combats au Mali. Ils arrivent dans un endroit où les ressources sont déjà limitées en raison de la crise climatique. Une situation déjà problématique a donc été exacerbée à l'extrême. », a-t-il déclaré.

Theo James a notamment passé du temps avec des réfugiés venus du Mali après avoir fui la violence et l’insécurité dans leur pays.

La star de « Divergent » représentera l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés à la COP29, où il rejoindra le HCR et les défenseurs des réfugiés pour amplifier les voix des personnes déplacées et des communautés qui les accueillent - qui portent toutes le poids de l'impact dévastateur du changement climatique.

Theo James a également été témoin de la force et de la détermination des réfugiés, dont beaucoup sont à la tête d'initiatives locales qui bénéficient à la fois aux réfugiés et aux communautés locales. Ce groupe a également planté des milliers d'arbres pour préserver des vies, soutenir les moyens de subsistance et protéger l'environnement.

« J'ai été frappée par le caractère impressionnant de la population, non seulement la communauté d'accueil, les Mauritaniens, mais aussi les Maliens. Ils ne se contentent pas d'attendre. Ils font face à la crise qui les a frappés », a déclaré le jeune homme de 39 ans.

La COP29 se tiendra à Bakou, en Azerbaïdjan, en novembre.