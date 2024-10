Zambie : la population subit de graves pénuries d’électricité dues à la sécheresse

En Zambie, les pires coupures d’électricité jamais enregistrées plongent la population dans une lutte quotidienne. La cause : une sécheresse prolongée qui a laissé le barrage de Kariba, principal fournisseur d’électricité du pays, avec un niveau d’eau trop bas pour faire tourner ses turbines.

Le barrage de Kariba, qui fournit plus de 80 % de l'électricité nationale, ne fonctionne plus qu'à une fraction de sa capacité. Résultat, de nombreux foyers n’ont que quelques heures d’électricité par jour, et certaines zones sont privées de courant pendant plusieurs jours. « Dès que l’électricité part, l’eau cesse de couler », témoigne Chonga Nsama, résidente de Lusaka.

Les experts soulignent que la dépendance de la Zambie à l’hydroélectricité, qui représente 85 % de son mix énergétique, est un risque. Geoffrey Chiyumbe, vice-président du Comité de l’Énergie de Zambie, appelle à une diversification des sources d’énergie pour éviter de telles crises.