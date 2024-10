Nigéria : menace de famine dans le nord-est

Dans le nord-est du Nigéria, la population vit dans la crainte. En plus de la menace sécuritaire qui plane à cause de la présence de groupes djihadistes, les habitants doivent désormais faire face au risque d’insécurité alimentaire.

Pour des raisons de sécurité, le Programme alimentaire mondial, principale organisation présente dans le nord-est du pays, ne peut pas accéder à toutes les zones. Conséquences, des millions de personnes sont menacées de famine.

Le Programme alimentaire mondial déclare avoir besoin de 74 millions de dollars pour mener à bien ses opérations dans le nord-est du pays, jusqu’à la fin de l’année.

"Ce qui est en jeu, c'est l'avenir de toute une jeune génération. Ils doivent choisir entre le mauvais camp, où ils seront nourris et payés, et la voie de la raison, qui semble être sans issue. Nous devons donc leur donner d'autres choix. Nous devons leur fournir une éducation, leur donner la possibilité de cultiver leur propre nourriture et d'être des membres à part entière de leur communauté. Il s'agit d'un projet à long terme ; ce n'est pas quelque chose que nous pouvons régler du jour au lendemain”, indique Cindy McCain, directrice exécutive du Programme alimentaire mondial :

Les violences commises par Boko Haram au Nigeria depuis 2009, ont causé la mort d’au moins 35 000 personnes et poussé plus de 2 millions d’autres à fuir.