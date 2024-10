Haïti : les partenaires internationaux invités à honorer leurs engagements

Les dirigeants du Kenya et d'Haïti ont exhorté vendredi les partenaires internationaux à honorer leur engagement envers la mission de maintien de la paix soutenue par l'ONU en Haïti, en précisant que la mission a besoin de plus de ressources et que son budget sera épuisé en mars 2025.

Le Kenya, qui dirige la mission visant à réprimer la violence des gangs dans ce pays des Caraïbes, a envoyé près de 400 officiers.

Ils sont rejoints par près de deux douzaines d'officiers de police et de soldats de la Jamaïque, mais ces chiffres sont nettement inférieurs aux 2 500 engagements pris par divers pays, dont le Tchad, le Bénin, le Bangladesh et la Barbade, pour la mission.

Le président kenyan William Ruto, qui a rencontré le Premier ministre haïtien Garry Conille à Nairobi vendredi, a déclaré que le Kenya déploierait 600 officiers supplémentaires le mois prochain.

Les Nations unies ont promis 85 millions de dollars pour la mission, dont 68 millions ont été reçus.

« Nous avons la possibilité de réussir, comme en témoignent les opérations déjà menées », a déclaré M. Ruto.

M. Conille a indiqué qu'il avait été en contact ces derniers jours avec des représentants d'autres pays désireux de venir en aide à Haïti.

« Nous discutons également avec le Brésil et le Mexique. Comme cela a été dit, le Salvador s'est récemment, le 3 octobre, réengagé. Mais vous avez raison, nous aimerions voir une réponse plus rapide, nous aimerions voir plus d'engagement, et nous allons continuer à aller de l'avant », a-t-il déclaré.

Les gangs haïtiens ont gagné en puissance depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse, le 7 juillet 2021, et on estime qu'ils contrôlent désormais jusqu'à 80 % de la capitale.

La multiplication des meurtres, des viols et des enlèvements a entraîné un violent soulèvement des groupes d'autodéfense civils.

Début octobre, le Conseil de sécurité des Nations unies a voté à l'unanimité la prolongation du mandat de la force multinationale dirigée par le Kenya, après avoir balayé l'appel d'Haïti à entamer des pourparlers en vue de transformer cette force en une mission de maintien de la paix des Nations unies.

Vidéo AP de Josephat Kasire et Jackson Njehia