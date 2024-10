Soudan : les enfants, fortement impactés par le conflit  

Depuis plus d’un an, le Soudan est plongé dans une guerre civile qui a couté la vie à plus de 14 000 personnes et le déplacement de dizaines de millions d’autres. Un conflit qui a un fort impact sur la vie des enfants.

Parmi les régions les plus touchées par le conflit au Soudan, il y a le Darfour, déjà en proie à des violences depuis 2003.

“Les combats au Darfour sont féroces, intenses et affectent les enfants dans toute la région et même, dans tout le pays. Depuis le mois d'avril, environ 150 enfants ont été tués. De nombreux autres enfants ont été blessés”, indique Sheldon Yett, représentant de l'UNICEF au Soudan.

Au Darfour et dans les autres régions du pays, environ 14 millions d'enfants font face à un besoin urgent d’aide humanitaire. La quasi-totalité d’entre eux ont été déscolarisés. Près de 9 millions d’enfants sont confrontés à une insécurité alimentaire aiguë et à un manque d’accès à l’eau potable.

Près de 4 millions d’enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition aiguë et 730 000 d’entre eux seraient en danger de mort imminente.

Dans les régions du pays affectées par le conflit, les hôpitaux sont hors service et les systèmes d’accès à l’eau sont endommagés ou complètement détruits.