Depuis le 26 septembre, des troupes théâtrales du monde entier se sont réunies à Karachi à l’occasion du festival pakistanais des cultures du monde. Plus de 250 artistes de 40 nationalités ont partagé leur culture sur scène et raconté l’histoire de leur pays.

Des artistes rwandais ont présenté une pièce intitulée Generation 25, qui tire les leçons du génocide de 1994 au Rwanda. Hope Azeda, directrice de la pièce, a souligné : « Le génocide n'est pas un problème spécifique au Rwanda, il n'est pas propre à ce pays. C'est une idéologie universelle. Et ce qui s'est passé au Rwanda peut se produire ailleurs. Nous sommes donc ici pour partager un peu de nous-mêmes, un peu de nos souvenirs, afin que ce qui s'est passé dans notre pays ne se reproduise plus ailleurs. »

Les artistes kosovars, quant à eux, ont joué Waiting for a Train, une œuvre qui raconte la lutte pour poursuivre un rêve inachevé. Kushtrim Mehmeti, acteur et réalisateur de cette pièce, a expliqué que cette représentation transmet un message universel : « Cette pièce est métaphorique parce qu'elle s'adresse aux personnes du monde entier qui espèrent toujours quelque chose, mais qui au final ne réalisent jamais leurs rêves ou leurs attentes. »

En plus des représentations théâtrales, le public a eu la chance d'assister à plusieurs spectacles de danse, rendant la soirée encore plus riche en découvertes culturelles et artistiques.

Queen Joelle, une actrice, a déclaré : « Le public a réagi de manière formidable. Tout le monde est si intéressé, si aimant, si encourageant. Et c'était vraiment une grande expérience, non seulement de jouer ici, mais aussi de partager la vie des Pakistanais, et des gens qui nous ont invités, c'est très beau. »

Le public a été très enthousiaste, et parmi les spectateurs, Noman Khan a été particulièrement impressionné par les performances des artistes. Il a affirmé : « Tant qu'il y aura des activités culturelles dans la société, il y aura de la paix, de l'amour et de la fraternité. »

Ce festival représente une étape majeure dans les efforts de diplomatie culturelle déployés par le Pakistan, offrant une vitrine des meilleures performances internationales du spectacle vivant. Le public aura jusqu’au 30 octobre pour s’en mettre plein les yeux.