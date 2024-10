Un an après le 7-Octobre, Guterres honore la mémoire des victimes et appelle à la paix

Israël commémore ce lundi l'attaque sanglante perpétrée par le mouvement islamiste palestinien Hamas, sur son territoire l’année dernière.

Le 7 octobre 2023, 1 205 personnes ont perdu la vie après une incursion inédite des combattants du Hamas sur le sol israélien.

97 otages sont encore à ce jour portés disparus.

Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a publié une déclaration vidéo pour marquer le premier anniversaire de cette attaque du Hamas dans le sud d’Israël.

« L’attaque du 7 octobre a frappé les esprits. En ce jour, nous nous souvenons de toutes celles et de tous ceux qui ont été brutalement tués ou subi des violences indicibles – y compris des violences sexuelles – alors qu’ils vivaient simplement leurs vies », a déclaré le chef de l’ONU, exprimant sa solidarité avec toutes les victimes et leurs proches.

« Aujourd’hui est le jour où la communauté internationale doit redire haut et fort qu’elle condamne catégoriquement les actes odieux commis par le Hamas, y compris la prise d’otages », a-t-il ajouté.

Au cours de l’année écoulée, le Secrétaire général a rencontré les familles des otages. « J’en ai appris davantage sur la vie, les espoirs et les rêves de leurs proches, tout en partageant leur angoisse et leur peine. Je n’imagine pas les tourments qu’ils doivent endurer chaque jour », a-t-il souligné.

Le Secrétaire général a rappelé que depuis le 7 octobre, « une terrible vague de violence et d’effusion de sang a éclaté » et que « la guerre qui a suivi la terrible attaque de l’année dernière continue de briser des vies et d’infliger de profondes souffrances aux Palestiniens de Gaza et, aujourd’hui, au peuple libanais ».

Dans ce contexte, il a affirmé que « l’heure est venue de libérer les otages, l’heure est venue de faire taire les armes, l’heure est venue de mettre fin aux souffrances qui engloutissent la région, l’heure est à la paix, au droit international et à la justice ».

Réaffirmant la pleine détermination de l’ONU à atteindre ces objectifs, le Secrétaire général a appelé à « garder l’espoir » au milieu de tant « d’horreurs et de divisions ».

« Honorons la mémoire des victimes, réunissons les familles et mettons fin à la souffrance et à la violence dans l’ensemble du Moyen-Orient. Ne cessons jamais d’œuvrer en faveur d’une solution durable au conflit, afin qu’Israël, la Palestine et tous les autres pays de la région vivent enfin dans la paix, la dignité et le respect mutuel », a-t-il conclu dans son message.

En représailles aux tueries du 7 octobre, qui avaient entraîné la mort de 1.205 personnes, Israël a lancé une guerre dévastatrice qui a fait jusqu'ici au moins 41.870 morts dans la bande de Gaza, en majorité des civils, selon les autorités palestiniennes.