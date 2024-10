Les rivières du monde ont connu l'année la plus sèche en 2023, selon l'OMM

En 2023, les rivières du monde entier ont connu l'année la plus sèche depuis plus de trente ans, en raison d'une chaleur record, selon le nouveau rapport de l'organisation météorologique mondiale (OMM).

L'année dernière, le monde a connu l'année la plus chaude jamais enregistrée, et l'été de cette année a également été le plus chaud de tous les temps, selon le rapport intitulé « État des ressources mondiales en eau 2023 », publié par l'agence météorologique des Nations unies.

L'étude qui porte sur les cours d'eau, les lacs, les réservoirs, les eaux souterraines, l'humidité du sol, le stockage de l'eau terrestre, la couverture neigeuse et les glaciers, ainsi que sur l'évaporation de l'eau des terres et des plantes, a révélé que 2023 a été l'année la plus sèche.

Les températures très élevées ont contribué à l'assèchement des flux d'eau et à des sécheresses prolongées dans certaines régions. L'agence météorologique mondiale a indiqué que 3,6 milliards de personnes sont confrontées à un accès insuffisant à l'eau pendant au moins un mois par an. Ce chiffre devrait atteindre 5 milliards d'ici à 2050, selon les estimations de l'organisation.

L'organisation météorologique mondiale a révélé que la hausse des températures avait en partie conduit le cycle de l'eau à devenir plus irrégulier, les inondations et les sécheresses devenant des phénomènes imprévisibles.

« L'une des principales conclusions de ce rapport est que l'eau devient de plus en plus imprévisible, ce que nous appelons un cycle hydrologique erratique entraînant des inondations soudaines et des sécheresses graves. Le changement climatique est l'une des causes de ces comportements extrêmes », a déclaré Celeste Saulo, secrétaire générale de l'organisation météorologique mondiale.

Selon l'agence, la moitié de la planète a connu des conditions d'écoulement fluvial sec l'année dernière.

Les conditions d'étiage ont eu un impact sur la navigation fluviale dans des pays comme le Brésil et ont provoqué une crise alimentaire au Zimbabwe et dans d'autres régions d'Afrique australe, cette année.