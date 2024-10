Yémen : le café Madhash, le refuge culturel des migrants africains

Au Yémen, où les guerres se succèdent et les crises humanitaires se multiplient, le café Madhash est une bulle d’évasion dans la capitale Sanaa.

Humblement meublé, au caractère vif et bruyant, le café Madhash a remplacé d'autres centres culturels fermés par la guerre. Il accueille aujourd'hui des intellectuels réunis autour d'une tasse de thé ou de café.

" Le café est redevenu une plaque tournante pour les poètes, les auteurs et les intellectuels. Pendant longtemps, les centres culturels ont joué ce rôle, mais ils ont fermé à cause de la guerre. Plus récemment, le café a retrouvé ce statut en accueillant des débats et des manifestations culturelles ”, a expliqué le poète yéménite Ziad al-Qahm.

Malgré la pauvreté et l'instabilité du pays, des milliers de migrants africains s’y rendent chaque année. Certains comme l'Éthiopien Ali Ibrahim ont découvert Madhash. Pour cet exilé, le petit café servi est un rappel de sa maison.

" Lorsque nous sommes arrivés au Yémen, nous n'avions pas d'argent pour acheter quelque chose à boire. Les Yéménites nous ont accueillis et ont été gentils avec nous. C'était il y a cinq ans. Le café que je bois ici ressemble tellement à celui que je buvais chez moi ", a confié Ali Ibrahim.

Les migrants africains arrivant à Sanaa visent pour la plupart les pays du Golfe riches en pétrole, situés plus au nord, mais beaucoup d'entre eux finissent par s'installer au Yémen. Ils se joignent aux habitants pour apprécier le chai épicé du café Madhash, comme le Somalien Ahmed Nour Ali. ِ

" Nous sommes arrivés ici dans les années 90, au tout début de la guerre en Somalie. Nous avons trouvé la vie confortable ici et nous vivons aux côtés de nos frères yéménites depuis 33 ans. Nous n'irons nulle part. Nous restons ici ", a-t-il déclaré.

Même si le Yémen s'enfonce dans des guerres régionales, la vie quotidienne à Madhash reste inchangée pour les locaux et les migrants.