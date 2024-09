ONU : L'Egypte pour des sièges permanents à l'Afrique au Conseil de Sécurité

Le ministre égyptien des affaires étrangères était à la tribune de l'Assemblée générale des nations unies, samedi.

Badr Abdelatty a formellement indiqué le soutien de son pays au projet de réforme de l'ONU qui vise à octroyer deux sièges permanents à l'Afrique au sein du conseil de sécurité.

« Nous ne pouvons accepter que l'Afrique et les États arabes n'aient pas, à ce jour, de représentant permanent au Conseil de sécurité et ne jouissent pas des prérogatives qui s'y rattachent. Nous soutenons la Déclaration de Syrte et le Consensus d'Ezulwini pour réparer l'injustice historique faite au continent africain », a déclaré Badr Abdelatty, ministre égyptien des affaires étrangères.

Par ailleurs, le diplomate égyptien a signifié l'opposition formelle du Caire à ce qu'il appelle « déplacements forcés ou transferts de population » pour tenter de résoudre la question palestinienne.