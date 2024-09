Des voix s'élèvent aux Nations Unies contre la guerre au proche-orient

Les délégués participant à l'Assemblée générale des Nations unies à New York ont exhorté les parties en présence au Moyen-Orient à cesser les combats.

Dans un contexte de tensions croissantes entre Israël et le Hezbollah, les ministres des affaires étrangères de l'Indonésie, du Danemark et de Trinité-et-Tobago ont appelé à un cessez-le-feu immédiat.

« Le terrorisme du Hamas a déclenché une spirale de souffrances humaines et d'instabilité régionale. La situation humanitaire à Gaza est catastrophique et la souffrance humaine insupportable.

Des centaines de milliers de personnes ont été déplacées dans toute la région et il existe un risque très, très réel de guerre régionale totale, qui affecterait non seulement les populations de la région, mais aussi chacun d'entre nous. Cela doit cesser, et cela doit cesser maintenant », a déclaré le ministre danois des affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen.

« Monsieur le Président, Trinité-et-Tobago est profondément troublée par l'escalade du conflit et des tensions au Moyen-Orient. Nous restons bouleversés par la guerre en cours contre Gaza et par les points d'expansion effrayants qui sont déployés quotidiennement. Seule une personne absolument dépourvue d'humanité peut penser qu'il est légal et juste, et même divin, de répondre aux atrocités commises lors d'une terrible journée de terreur en commettant à son tour atrocités sur atrocités », a déclaré Amery Browne, ministre des Affaires étrangères et de la CARICOM, Trinité-et-Tobago.

Ces appels au cessez-le-feu s'ajoutent à plusieurs autres au moment où il est de plus en plus question de guerre terrestre entre Israël et le Hezbollah.