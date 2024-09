Gaza : la menace constante de munitions non explosées pèse sur les réfugiés du camp de Rawafed

A Gaza, des missiles qui n'ont pas explosé, jonchent les rues.

Les agences de déminage tardent à intervenir, alors que des milliers de tonnes de munitions sont disséminées dans la région. Depuis Janvier, les réfugiés palestiniens du camp de Rawafed doivent vivre avec cette menace constante.

« Nous sommes obligés de vivre ici. Ce missile est là depuis janvier dernier. Nous sommes des déplacés de la ville de Gaza. Nous avons contacté de nombreuses autorités compétentes, tant locales qu'internationales, sans trouver de solution. Nous sommes réfugiés dans le camp de Rawafed. Ce missile est une menace constante pour les enfants et les personnes âgées. Comme vous pouvez le voir, les gens circulent autour, et personne ne peut nous venir en aide ». Déplore Mohammed Al-Sawy, qui vit dans le camp de Rawafed.

Un rapport de l'UNMAS, le Service d’action contre les mines des Nations unies, a estimé qu'environ 7 500 tonnes de munitions non explosées sont disséminées dans la bande de Gaza et qu’il faudrait au moins 14 ans pour les neutraliser. Les efforts de l’UNMAS restent cependant limités par le manque de financement et l'interdiction d'importer du matériel de déminage à Gaza. Le conflit qui dure depuis près d'un an a couté la vie à 41 534 palestiniens.