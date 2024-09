Guerre Isarël - Hezbollah : Netanyahu refuse la proposition de trêve

À son atterrissage à News York où prendra part à l'Assemblée générale des Nations unies, Benjamin Netanyahu donné une réponse claire à la France et aux Etats Unis qui lui proposent une trêve de 21 jours pour négocier.

M. Netanyahu a déclaré : « Pendant le vol, j'ai donné mon accord pour l'élimination du chef de l'unité UAV (Unmanned Aerial Vehicle) et d'autres choses, et il a été éliminé. Ma politique, notre politique est claire. Nous continuons à frapper le Hezbollah avec toute la force nécessaire. Et nous ne nous arrêterons pas tant que nous n'aurons pas atteint tous nos objectifs, au premier rang desquels, le retour des habitants du nord en toute sécurité dans leurs foyers. »

Peu de temps avant cette déclaration, l'armée israélienne a déclaré avoir tué un commandant de drone du Hezbollah lors d'une frappe aérienne sur un immeuble d'habitation dans la banlieue de la capitale libanaise.

Israël a considérablement intensifié ses frappes au Liban cette semaine, affirmant viser le Hezbollah.

Les dirigeants israéliens ont déclaré qu'ils étaient déterminés à mettre fin à plus de 11 mois de tirs transfrontaliers du groupe militant vers Israël, ce qui a forcé l'évacuation de dizaines de milliers d'Israéliens des communautés du nord.

Cette déclaration a tempéré les espoirs suscités par l'initiative internationale visant à mettre un terme aux échanges de tirs de plus en plus nourris qui ont tué des centaines de personnes au Liban et menacé de déclencher une guerre totale entre Israël et le Hezbollah. Israël a évoqué la possibilité d'une invasion terrestre au Liban afin d'éloigner le groupe militant de la frontière.