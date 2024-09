Lors d'une journée marquée par des tensions géopolitiques, la Russie a annoncé son refus de soutenir le Pacte pour l’Avenir, un plan destiné à unifier les nations face aux défis contemporains tels que le changement climatique et les inégalités croissantes. Cette décision souligne les fractures persistantes au sein de la communauté internationale.

Dans une déclaration faite à New York, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergey Vershinin, a exprimé les préoccupations de son pays concernant le contenu du pacte. « La Russie a joué le rôle le plus actif dès le début de l'élaboration du Pacte pour l'avenir. Nous n'avons pas été gouvernés uniquement par nos intérêts nationaux, mais nous avons également poursuivi les priorités de la majorité mondiale. Notre délégation a adopté une approche constructive et a ouvert le dialogue dans l'intérêt du compromis. Malgré cela, la version finale du pacte et de ses addendas contient encore des éléments non consensuels et inacceptables. Cela ne favorise pas la réalisation des objectifs déclarés du sommet et n'est pas propice à la fonction des Nations unies », a déclaré Vershinin.

Dimanche, la Russie a tenté d'entraver l'adoption du Pacte en proposant un amendement. Cependant, les pays africains, dirigés par la République démocratique du Congo, ont rejeté cette tentative, le pacte prévoyant refinancer l'aide au développement et d'accorder une place plus importante à l'Afrique au sein du Conseil de sécurité de l'ONU.

Le Pacte pour l’Avenir, qui a été adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies, appelle à une coopération multilatérale pour relever les défis du XXIe siècle. Ce document de 42 pages a pour objectif de mobiliser les 193 États membres de l'ONU pour transformer les promesses en actions concrètes, afin d'améliorer la vie des plus de 8 milliards d'habitants de la planète.

Antony Blinken, le secrétaire d'État américain, a également pris la parole lors du sommet, soulignant l'importance d'adapter le système des Nations Unies à la réalité actuelle. « Préserver le statu quo n'est pas une ption. Les États-Unis se sont engagés à adapter le système des Nations Unies pour qu'il reflète le monde d'aujourd'hui et de demain, et non celui qui existait en 1945. Nous continuerons à nous opposer à l'idée que les nations puissent revendiquer des sphères d'influence ou dicter à d'autres pays leurs alliances ou leurs partenariats », a déclaré Blinken.

Le sommet, qui a vu la participation de plus de 130 chefs d'État et de gouvernement, a également adopté des annexes, telles que le Compact mondial pour le numérique et la Déclaration sur les générations futures. Ces documents traitent de nombreux sujets, y compris la paix, le développement durable et les droits de l'homme.