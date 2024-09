Explosion d’une mine de charbon en Iran : plus de cinquante morts

En Iran, plus de cinquante personnes ont été tuées et plus de vingt sont portées disparues, après l'explosion d'une mine de charbon à Tabas, causée par une fuite de méthane.

L’ explosion a impacté deux blocs où se trouvaient soixante-neuf employés.

Les équipes de secours tentent de sauver les vingt-deux personnes encore piégées, mais les opérations sont entravées par l'accumulation de gaz.

Le président iranien, Massoud Pezeshkian, a présenté ses condoléances et ordonné une enquête.

Cet accident s'inscrit dans une série d'incidents mortels liés à l'exploitation minière en Iran. L’année dernière, une explosion dans une mine de charbon à Damghan, dans le nord du pays, a fait six morts. En 2017, 43 mineurs ont perdu la vie dans une explosion similaire à Azadshahr.