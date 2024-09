RDC : l’Ukraine sollicite l’expérience du docteur Mukwege 

Une délégation ukrainienne s’est rendue à Bukavu, dans l’est de la RDC, à la rencontre du Dr Denis Mukwege. Le pays d’Europe de l’Est veut s’inspirer de son expérience pour mieux accompagner les victimes de l’invasion russe.

Situé dans l’est de la République démocratique du Congo, l’hôpital Panzi de Bukavu a une renommée internationale. C’est ici, que le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix, a soigné et accompagné des femmes victimes de violences sexuelles.

Aujourd’hui, il reçoit une délégation ukrainienne venue en apprendre plus sur cette expérience. L’objectif est d’apporter ce témoignage en Ukraine afin de mieux accompagner les femmes ayant été impactées par l’invasion russe.

"Tout comme la RDC, l’Ukraine connait aussi un conflit armé. Nous sommes face au même défi. En partageant nos expériences et en apprenant l’un de l'autre, nous réussirons à développer un système d’accompagnement pour les survivantes de violences sexuelles dans notre pays", indique Vasyl Lutsyk, chef des services sociaux d’Ukraine.

Depuis le début de la guerre, le 24 février 2022, de nombreuses Ukrainiennes ont été victimes de violences sexuelles de la part des soldats russes. Même si le sujet reste tabou, la parole se libère progressivement.

"Nous sommes impressionnés et encouragés par la détermination des survivantes ukrainiennes. À travers les échanges, nous avons en savoir plus sur les deux situations, les similitudes, les différences et les défis auxquels il faut faire face", confie Katrien Coppens, directrice exécutive de la Fondation Mukwege.

Depuis 2018, la fondation Panzi est active en Ukraine pour la prise en charge des survivantes des violences sexuelles. Désormais, cet engagement est renforcé parl’implication des autorités ukrainienne.