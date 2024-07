ONU : Lavrov réaffirme la volonté d'une réforme du Conseil de sécurité

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a réaffirmé mardi la volonté de Moscou de voir siéger davantage de pays provenant du continent africain, d’Amérique latine et d’Asie parmi les membres permanents du conseil de sécurité.

Il s’est exprimé lors d'une session du Conseil de sécurité à New York, duquel la Russie prend la présidence durant le mois de juillet.

"La modification de la composition du Conseil de sécurité doit être un élément clé de la réforme de l'organisation, même si elle ne permettra pas à elle seule d'accomplir un travail productif s'il n'y a pas d'accord fondamental sur le modus operandi entre les membres permanents. Cette considération n'annule cependant pas l'impératif d'éliminer les déséquilibres géographiques et géopolitiques au sein du Conseil de sécurité, où les pays de l'Occident collectif sont aujourd'hui clairement surreprésentés. Parvenir à un accord aussi large que possible sur les paramètres spécifiques de la réforme visant à renforcer la représentation de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique latine est une étape qui aurait dû être franchie depuis longtemps.", a déclaré Sergey Lavrov, ministre russe des affaires étrangères.

Le chef de la diplomatie russe a déclaré que Moscou n'était prête à avancer vers une stabilisation du conflit ukrainien que si elle était "accompagnée de mesures concrètes visant à éliminer les menaces qui pèsent son pays."

Il a également accusé les États-Unis d’avoir détruit presqu’entièrement les accords dans le domaine du contrôle des armements et de continuer à "intensifier la confrontation".