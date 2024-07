L'ONU prolonge le mandat du BINUH en Haïti jusqu'en juillet 2025

Les quinze membres du Conseil de Sécurité des Nations-Unies ont adopté à l'unanimité la résolution 2743 qui consiste en un prolongement du mandat du BINUH, le Bureau Intégré des Nations-Unies en Haiti, jusqu’au 15 juillet 2025.

Les parties prenantes haïtiennes vont devoir créer de toute urgence un conseil électoral provisoire et s'accorder sur une feuille de route pour des élections durables.

Antonio Rodrigue, le représentant permanent d'Haïti auprès des Nations unies, a déclaré : "Le gouvernement haïtien, par l'intermédiaire de mon bureau, se félicite de l'adoption à l'unanimité de la résolution 2743 qui proroge le mandat du BINUH pour une année supplémentaire. Cela représente le renouvellement de l'engagement de la communauté internationale à œuvrer pour la paix, la sécurité et la stabilité politique en Haïti".

Créé par le Conseil de sécurité de l'ONU en 2019, le BINUH est une mission politique spéciale chargée de conseiller le gouvernement haïtien sur la promotion et le renforcement de la stabilité politique et de la bonne gouvernance, mais aussi sur la protection et la promotion des droits de l'Homme.