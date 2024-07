A neuf mois de guerre, les Israeliens et les Gazaouis rêvent de paix

Les Palestiniens de Gaza, épuisés par neuf mois de guerre entre Israël et le mouvement Hamas, expriment des doutes sur la possibilité d'un cessez-le-feu. Leurs espoirs ont été anéantis car les deux camps se sont retranchés. L'offensive aérienne et terrestre israélienne menée en représailles à l’attaque du Hamas du 7 octobre, a tué plus de 38 000 Palestiniens.

"Depuis que nous avons été forcés de quitter nos maisons, nous n'avons pas mangé de viande, de fruits, de légumes. J'ai 80 ans, je n'ai pas d'argent liquide. Pas d'or. plus rien. Combien de temps cette situation va-t-elle encore durer ? Pour l'amour du ciel, le chef politique du Hamas (Ismail) Haniyeh, pour l'amour du ciel (le Premier ministre israélien Benjamin) Netanyahou, regardez ces gens qui meurent. Nous sommes morts, nous ne sommes pas vivants", implore Zakia Hassanein, femme déplacée de la ville de Gaza.

Ce dimanche, des manifestants israéliens ont bloqué des routes à travers Israël pour marquer les neuf mois qui se sont écoulés depuis le début de la guerre de Gaza. Brandissant des drapeaux israéliens et scandant des chants, ces militants pacifistes ont appelé le Premier ministre Benjamin Netanyahu à démissionner.

Elisheva Baumgarten, manifestante, s'indigne : "120 otages sont toujours retenus à Gaza, et le gouvernement ne ne fait rien pour les libérer. Les soldats, l'armée, et tous les chefs de la sécurité ont affirmé que notre présence à Gaza n'était plus requise. Il est temps de tourner la page, de rapatrier ces personnes et de remplir notre devoir envers nos concitoyens. Il est impératif de trouver une voie pour que cette région vive en paix, plutôt que dans un état de guerre perpétuelle. Je suis ici aujourd'hui pour manifester contre le gouvernement et exiger l'acceptation de l'accord qui est sur la table."

Près de la frontière avec Gaza, les manifestants israéliens ont lâché 1 500 ballons noirs et jaunes à la mémoire de ceux qui ont été tués et enlevés. Alors que les combats se poursuivent à Gaza, où neuf Palestiniens ont été tués, Israël a déjà conclu que plus de 40 des otages restants sont morts, et l'on craint que ce nombre n'augmente à mesure que la guerre se prolonge.