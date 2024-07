Des milliers de Yéménites manifestent chaque semaine en solidarité avec la Palestine

Des milliers de Yéménites se sont rassemblés vendredi à Sanaa, la capitale, pour exprimer leur solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza.

Ces manifestations hebdomadaires sont organisées par les rebelles yéménites houthis, qui multiplient aussi les attaques en mer Rouge contre des navires commerciaux présumés liés à Israël, dans une zone où transite 12% du commerce maritime mondial.

Radwan al-Heemy, manifestant, a déclaré : "Ce que notre armée, nos missiles et nos forces navales ont déjà accompli n'était pas suffisant pour notre cher peuple yéménite, qui en demande davantage. Aujourd'hui, le peuple yéménite affirme qu'il ne pourra jamais abandonner la Palestine. Il dit que le peuple palestinien n'est pas seul et que le peuple yéménite, dans toutes les régions et provinces, est de tout cœur avec la Palestine."

Israël a lancé une vaste offensive sur Gaza, faisant plus de 38 000 morts selon les responsables de la santé locaux. La guerre a déplacé la plupart des 2,3 millions de Gazaouis, les exposant à un risque élevé de famine.