Gaza : 250 000 personnes concernées par des nouveaux ordres d’évacuation

À Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, de nombreuses familles de déplacés ont encore une fois été contraintes de partir.

Selon l’ONU, environ 250 000 personnes sont concernées par ces nouveaux ordres d’évacuation de l’armée israélienne. Des familles, mais aussi de nombreux blessés ont été forcés de fuir le sud du territoire palestinien, ciblé de nouveau par des bombardements israéliens.

"Je voudrais commencer par souligner que nous sommes à nouveau à un moment crucial où l'ONU, les Nations unies et leurs partenaires doivent réorganiser leurs opérations. Nous estimons que 250 000 personnes pourraient être affectées par cet ordre d'évacuation. Cependant, il nous est très difficile de surveiller la situation sur le terrain de manière précise. Nous faisons de notre mieux pour suivre les différents mouvements de population et obtenir des chiffres plus exacts '' a expliqué Andrea De Domenico, chef du bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) dans le territoire palestinien occupé.

Les patients et le personnel de l’hôpital européen de Khan Younès ont eux aussi été contraints d’évacuer dans l’urgence. Il y a désormais 1,9 million de personnes déplacées dans la bande de Gaza, selon l’ONU.