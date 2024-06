Nigeria : nouvelle mesure contre les plastiques à usage unique

Le Nigeria a annoncé mardi une interdiction des plastiques à usage unique dans les bureaux gouvernementaux, en prélude à une interdiction nationale qui commencera en janvier prochain, une mesure qui pourrait provoquer une tempête dans un pays fortement dépendant des plastiques.

Une étude récente de l'Agence américaine pour le développement international a révélé que le Nigeria figure parmi les plus grands pollueurs de plastique au monde, générant plus de 2,5 millions de tonnes de déchets plastiques par an, dont plus de 70% finissent dans les mers et les décharges. "Si vous regardez la politique nationale de gestion des déchets plastiques adoptée en 2020, elle envisageait que d'ici 2025, certaines catégories de plastiques seraient interdites au Nigeria", a déclaré Iziaq Salako, ministre adjoint de l'Environnement.

"Ce que fait le gouvernement fédéral, c'est préparer les esprits des Nigérians à ce qui va venir et donner l'exemple", a-t-il ajouté.

La plupart des matériaux qui seront interdits sont des plastiques à usage unique, notamment les pailles, les couverts, les bouteilles en plastique et les petits sachets d'eau, qui posent un problème majeur pour le pays, a-t-il précisé. Le Nigeria a annoncé une politique nationale pour réduire la pollution des déchets plastiques en 2020, lorsque le total des déchets plastiques annuels était d'environ 1,5 million de tonnes métriques, selon le plan consulté par Reuters.

Le document souligne comment une gestion adéquate des déchets plastiques peut créer une économie circulaire, où la conception, la production et l'utilisation des plastiques conduisent au recyclage pour réutilisation.

Depuis lors, les déchets plastiques ont fortement augmenté dans des villes en pleine croissance comme Lagos, avec une population estimée entre 17 et 20 millions, où une recherche du Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) cette année a révélé qu'environ 50 à 60 millions de sachets d'eau usagés sont jetés dans les rues chaque jour. En janvier, l'État de Lagos a annoncé une interdiction des plastiques à usage unique et du polystyrène, largement utilisés dans les services de restauration et de livraison par les vendeurs de rue, affirmant qu'ils obstruent les égouts et les canaux d'eau.

Le Nigeria élabore également une nouvelle politique d'utilisation des plastiques qui vise une élimination progressive des déchets plastiques. D'ici cinq ans, il prévoit que les producteurs se tournent vers des alternatives et vise à réglementer strictement les importations.

Les analystes disent que bien que la mise en œuvre puisse être cahoteuse au début, une interdiction nationale est attendue depuis longtemps. "C'est bien de commencer par des actions faciles à mettre en œuvre, comme les plastiques à usage unique, et commencer par les bureaux gouvernementaux est un bon signal", a déclaré Leslie Adogame, directeur exécutif de Sustainable Research and Action for Environmental Development, une ONG nigériane.