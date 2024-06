Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, était à Minsk, mardi, ou il a animé une conférence de presse avec son homologue Belarus Serguei Aleinik.

Une rencontre sur fond de renforcement des relations entre deux pays alliés. En effet, le Bélarus deviendra membre de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) lors d'un prochain sommet au Kazakhstan. À cette occasion, Lavrov a passé au peigne fin la politique occidentale en Afrique et dans le reste le monde.**

La Chine, l'Inde, le Brésil, l'Indonésie, l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis et le Viêt Nam figurent parmi les pays qui veulent être indépendants et recherchent des partenariats mutuellement respectueux. La liste n'est pas exhaustive. En Afrique, de nombreux pays affirment de plus en plus leurs intérêts et comprennent que l'exploitation se poursuit, mais par le biais de méthodes économiques différentes explique-t-il.

Lors d'une rencontre avec des étudiants et des enseignants de l'Académie présidentielle de gestion, Sergeuï Lavrov a aussi déclaré que la Russie poursuivrait son opération militaire en Ukraine pendant d'éventuels pourparlers de paix