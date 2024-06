Rwanda : trois candidats en lice pour la présidentielle

Le Rwanda a marqué le début officiel des élections présidentielles le week-end dernier.

Différents candidats ont réussi à organiser des rassemblements de campagne dans diverses régions du pays. Cette période de campagne doit durer trois semaines, jusqu'au 15 juillet, date à laquelle se dérouleront les élections générales.

Trois candidats s'affrontent : Paul Kagame, l'actuel président du Rwanda et chef du parti politique FPR depuis 1998 ; Frank Habineza, chef du Parti Démocratique Vert, qui a participé aux dernières élections présidentielles de 2017 où il n'a obtenu que 2 % des voix ; et enfin, Philippe Mpayimana, qui se présente en tant que candidat indépendant.

Ces élections ont suscité quelques controverses en raison de la forte affluence des Rwandais aux rassemblements de campagne du FPR, le parti au pouvoir. Toutefois, il est indéniable que les trois candidats participent activement à leurs propres rassemblements de campagne, et les Rwandais ont la liberté de choisir et de voter pour le président qu'ils jugent le plus apte à diriger leur pays.