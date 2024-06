Centrafrique : les carrières de sable emploient des ex-rebelles

En Centrafrique, le sable est considéré comme un outil de réinsertion des anciens rebelles.

Chaque matin de la semaine, Jorres Ledou 26 ans se rend au bord du fleuve Oubangui pour chercher son pain quotidien. Cet ex-milicien a porté les armes et combattu pendant quatre ans durant les années de crise à Bangui en République Centrafricaine. Aujourd’hui, il s’est reconverti en ramasseur de sable pour pouvoir subvenir aux besoins de sa femme et ses 6 enfants.

"Quand j'ai quitté le groupe armé, j'ai cherché du travail en vain. Par la suite, je me suis retrouvé dans ce travail qui aujourd’hui m'aide normalement à payer mon loyer. J'ai 6 enfants et une femme que je nourris grâce à ce travail. Je demande beaucoup à mes frères qui sont encore dans les quartiers et font n'importe quoi de tout laisser et de venir faire ce travail, certes il n'y a pas d'embauche dans le pays, mais ce travail m'a aidé à subvenir à mes besoins", explique Jorres Ledou, ancien rebelle.

Une reconversion qui n’étonne pas Jaennet Kotisila propriétaire de carrière, qui encadre plus de 150 ex-combattants dans ce lieu au quotidien. Le pays manquant cruellement d’industrie alors, le travail du sable est donc devenu le point de réinsertion pour plusieurs jeunes désœuvrés qui ont déposé les armes à la quête d'une rémunération journalière.

"Avant ce travail, beaucoup de personnes étaient dans les quartiers et ils ne faisaient rien. Mais depuis qu'ils ont commencé à travailler ici, ils vivent bien, ils ont abandonné des mauvaises pratiques du passé. Il y en a qui étaient dans des milices, mais après avoir eu ce travail, ils ont abandonnés, ils sont la désormais, ils vivent mieux", souligne-t-il.

Selon cet enseignant, bien que le nombre d’actifs dans ce métier ne soit pas répertorié, cette activité occupe une partie non-négligeable de l’économie du pays, mais reste les impacts négatifs sur la santé, le revenu et la sécurité de ces jeunes tant la profession n’est pas encadrée.

"On a encore des jeunes qui par exemple étaient dans des mouvements armés, qui se sont arrêtés qui ont déposés les armes et qui ont repris ces activités-là, donc en termes d'avantage, c'est déjà quelque chose de bien quand on laisse les armes pour repartir exercer une activité. Mais l'inconvénient, c'est que ces gens ne sont pas organisés ce qui fait que le gain n'est pas assez suffisant. Bien qu'ils gagnent, l'argent qu'ils gagnent ne sera pas assez suffisant pour les soigner quand ils vont tomber malades" ajoute Hermann Elokoua, Professeur et chercheur à l'Université de Bangui.

Alors que la ville de Bangui en pleine expansion connaît un développement fulgurant, ces jeunes ramasseurs de sable sont des moteurs essentiels de ces avancées. Pour les experts, il faudrait revoir, améliorer les modèles de fonctionnement des carrières de sable, voir les moderniser afin que les jeunes puissent bénéficier d’un revenu décent.