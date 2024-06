Le triptyque de Basquiat toujours d'actualité à Londres

Des œuvres de Jean-Michel Basquiat devraient battre des records à la vente aux enchères de Sotheby's à Londres. Parmi elles, un audacieux et vibrant triptyque qui explore des thématiques si chères à l'artiste. Il s'agit d'une version contemporaine du style de Picasso après la Première Guerre mondiale.

Avant Londres, l'œuvre avait déjà été mise aux enchères à New York lors de la vente du soir du XXIe siècle il y a deux ans. Les enchères de cette peinture, inspirée par le roman de James Joyce ''Un portrait de l'artiste en jeune homme'' commenceront à 25 millions de dollars.

Outre les œuvres de Picasso, un important retable de l'artiste de rue Jean-Michel Basquiat sera également mis aux enchères.

"Il s'agit d'un grand retable, d'un autoportrait et d'une célébration de l'artiste en tant qu'artiste de rue et graffeur", explique Emma Baker, directrice principale de Sotheby's.

Le "Portrait de l'artiste en jeune déchet" de Basquiat, datant de 1982, a été réalisé alors que Basquiat n'avait que 22 ans.

On y retrouve de nombreuses images dont l'artiste s'inspirera tout au long de sa carrière, notamment la couronne à trois pointes, une tête autoportrait, des tags de graffitis et des phrases en latin.

La peinture a été inspirée par le roman de James Joyce "Un portrait de l'artiste en jeune homme".

"Il a été peint alors qu'il n'avait que 22 ans et a connu une ascension fulgurante", explique Baker.

"Il s'est vraiment fait un nom en tant qu'artiste de rue, en créant des slogans en graffiti dans tout New York. Mais c'est surtout son travail en studio qui l'a propulsé au premier rang de l'art contemporain de l'époque.

"L'œuvre combine plusieurs des motifs les plus importants de l'artiste, comme la couronne à trois pointes que l'on voit, le visage en forme de masque, qui est en quelque sorte un surnom et un synonyme de l'autoportrait pour l'artiste. Il y a des gribouillis semblables à des graffitis, des mots barrés, des phrases latines aussi".

L'œuvre est estimée à plus de 25 millions de dollars américains.

Il y a également plusieurs œuvres importantes de femmes, artistes de premier plan, notamment "Nu Adosse" de Tamara de Lempicka datant de 1925, qui est estimé à plus de 10 millions de dollars américains.

"Nous avons une quantité incroyable d'œuvres de femmes artistes fantastiques dans la vente du soir, y compris cette Lucy Bull juste derrière moi, ainsi que Françoise Gilot, Yayoi Kusama et Elizabeth Peyton, et Paula Rego", a déclaré M. Baker.

La vente comprend également la Reine Elizabeth II d'Elizabeth Peyton datant de 1995.

Peyton est considérée comme l'une des artistes les plus influentes dans le domaine de la peinture figurative contemporaine et représente la reine Elizabeth II dans un style plus décontracté.

L'œuvre a été peinte avec des coups de pinceau luxuriants et cramoisis et est estimée à plus de 750 000 USD.

La vente aux enchères moderne et contemporaine de Sotheby's aura lieu à Londres le 25 juin.